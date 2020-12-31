ضبط عصابة لسرقة السيارات بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة" وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.بمواجهته اعترف باشتراكه مع (سمكرى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.. وأضافا بإشتراكهما فى إرتكاب عدد (6) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامى من السيارات وكذا أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وأتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.