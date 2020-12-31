المخابرات الأمريكية: الصين وروسيا دعمتا جهات أفغانية لقتل جنودنا

كشفت المخابرات الأمريكية، عن معلومات سرية تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب عليها مؤخرًا، والتي تشير إلى أن الصين عرضت دفع أموال لجهات غير حكومية لمهاجمة الجنود الأمريكيين في أفغانستان، بحسب مسؤولان كبيران في المخابرات الأمريكية لموقع "أكسيوس" الأمريكي.ويأتي الكشف عن هذه المعلومات الاستخباراتية قبل 21 يومًا من انتهاء رئاسة ترامب وتعده بمضاعفة الضغط على الصين، وبعد أشهر من التقارير التي أشارت إلى أن الروس عرضوا أيضا سرًا مكافآت لمقاتلي طالبان لقتل جنود الولايات المتحدة في أفغانستان.ولا يعتقد أن ترامب ناقش الأمر مع الرئيس شي جين بينج ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم إطلاع أي من أعضاء الكونجرس أو الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرغم من أن بايدن لديه الآن حق الوصول إلى الموجز المخابراتي اليومي للرئيس.وبحسب التقرير، فقد تم تضمين المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالصين في إحاطة الرئيس في 17 ديسمبر، وتم إطلاع ترامب شفهيًا على الأمر من قبل مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حسب ما قال مسؤولون.