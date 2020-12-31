المرور يعيد فتح طريقي السويس الصحراوي والكريمات بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح الطريق السويس الصحراوي وطريق الكريمات الصحراوي بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أي حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.