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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة مسؤولين بـ«صحة قنا» للمحاكمة.. صرفوا 225 ألف جنيه حوافز مخالفة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قررت النيابة الإدارية إحالة مسؤولين من القيادات المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية أن مدير عام الشؤون المالية بمديرية الصحة بقنا ومدير إدارة الشؤون المالية بالمديرية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما كان من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة.

وتبين أن المحالين قاما بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بقنا بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور رقم 20 لسنة 2011، ما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم بإجمالي مبلغ 225 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بمحافظة قنا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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