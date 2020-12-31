السويد: 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

أكدت وكالة الصحة العامة بالسويد اليوم الخميس، رصد 4 حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.وقال عالم الأوبئة في السويد أندرس تيجنيل في بيان مكتوب: "توقعنا دائما العثور على حالات أخرى من هذه السلالة الفيروسية الجديدة، وهذا يظهر أن جهودنا الموسعة لتحليل الحالات والتعامل معها كانت مثمرة".وللحد من انتشار السلالة الجديدة، فرضت السويد في 21 ديسمبر حظرا على دخول الوافدين من بريطانيا باستثناء المواطنين السويديين، كما منعت المسافرين من الدنمارك المجاورة بعد تقارير عن حالات إصابة بالسلالة الجديدة هناك.وأعلن وزير الداخلية ميكائيل دامبرج أنه بدءا من أول يناير، سيحتاج المسافرون غير السويديين القادمون من بريطانيا إلى إظهار نتيجة تحليل سلبية من الفيروس قبل 72 ساعة بحد أقصى من دخول السويد.وقال دامبرج إن القاعدة لن تنطبق على المواطنين السويديين حيث لا يمكن منعهم قانونًا من دخول البلاد.