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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق وتشميع 4 مراكز تعليمية لمخالفة إجراءات كورونا بالإسكندرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:34 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية 4 مراكز تعليمية، فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث شن الحى حملة مكبرة مساء أمس، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية، والمرور على المقاهي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق أربع منشآت وهي سنتر تعليمي بشارع متفرع من شارع مدرسة سعد زغلول بالمندرة قبلي، وسنتر تعليمي بدون اسم بشارع متفرع من تقاطع شارع سعد زغلول مع شارع المهداوي بالمندرة قبلي، وإغلاق وتشميع مركز دروس خصوصية بنهاية شارع صيدلية سالي بجوار مسجد الفتح بالمندرة قبلي، وإعادة إغلاق سنتر تعليمي بشارع المهداوي بالمندرة قبلي.

جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي ( مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية).

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