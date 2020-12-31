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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 31-12-2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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استطاع الريال السعودي، أن يحافظ على استقراره في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 31-12-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

ويرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس الأربعاء.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 31-12-2020


جاء سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وحقق في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع وبينت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، بأنه جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء في المصرف العربي الدولي عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.

وعلى صعيد آخر يستمر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في استقراره لليوم السادس على التوالي فى أكبر بنك خاص، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما عرض بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوى 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بينما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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