سعر الريال السعودى اليوم الخميس 31-12-2020



سعر الريال السعودي اليوم الخميس 31-12-2020

جاء سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وحقق في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع وبينت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، بأنه جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء في المصرف العربي الدولي عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.



وعلى صعيد آخر يستمر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في استقراره لليوم السادس على التوالي فى أكبر بنك خاص، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما عرض بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوى 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.



بينما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



استطاع الريال السعودي، أن يحافظ على استقراره في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 31-12-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ويرصد موقع " الدستور "، في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس الأربعاء.