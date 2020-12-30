الأعنف في 2020.. ارتفاع حصيلة هجوم داعش على الجيش السوري لـ37 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا كمين داعش الإرهابي ضد الجيش السوري لـ37 قتيلًا جراء استهداف الحافلات العسكرية التي كانت تقلهم في البادية السورية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أنه رصد ارتفاعًا جديدًا في حصيلة غير نهائية لتعداد الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش السوري والفرقة الرابعة، جراء استهداف حافلات عسكرية على طريق حمص- دير الزور، حيث قتل 37 عسكريا حتى الآن بينهم 8 ضباط وتعرضت جثث بعضهم للتفحم إثر الحرائق التي اندلعت إثر الاستهداف، إضافة إلى وجود عدد من الإصابات بعضها بحالات حرجة.وأكد المرصد أن هذا الهجوم لتنظيم داعش يعد الأكبر خلال هذا العام في عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش السوري.وأشار المرصد إلى أن حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم إلى 1214 قتيلا من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، بجانب مقتل 601 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها.