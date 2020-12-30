«الإحصاء»: تراجع معدلات الناتج للدين العام لحدود 90% خلال 2020

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الناتج للدين العام إلى حدود 90% خلال عام 2020 مقابل 95.5% خلال العام السابق عليه.وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي انخفضت لـ30% حتى مارس 2020 بقيمة 111.3 مليار دولار مقابل 34.5% خلال العام السابق عليه بقيمة 196.2 مليار دولار، كما تراجعت نسبة الدين المحلى إلى الناتج الإجمالي من 61.7% لـ 60.8% خلال فترة المقارنة ذاتها.