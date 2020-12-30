قصة من صان الحجر.. حارس «مصر القديمة» يروي أسرارها (فيديو)

بين آثار صان الحجر في محافظة الشرقية، يتجول عزت عارف، كبير مفتشي الآثار بالمنطقة، مُلقيا نظراته ليتفحص كنوز الأجداد التي يعرفها جيدًا، جراء السنوات التي قضاها بينها في عاصمة مصر التاريخية.«عارف» ظهر في فيديو يتحدث عن المنطقة الأثرية التي تحظى بأهمية كبيرة بين آثار مصر، متحدثًا عن تاريخها باللغة الإنجليزية، قبل أن يُترجم ما قاله للعربية، موضحًا روعة وأثرية هذه المنطقة التاريخية على كوكب الأرض.صوت الرجل الذي يتولى مسؤولية المنطقة، يحمل عشقًا لأحجار الأجداد التي بات يحرسها الآن، من أجل الترويج لزيارة المنطقة، في فيديو وثّقه المصور أحمد نور، والذي قال إنه ذهب للمنطقة قاصدًا إبراز جمالها للعالم من خلال عدسته، لدعوة الجميع لزيارة أرض الأجداد وعاصمتهم في حقبة من الزمن.