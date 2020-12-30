الداخيلة اليمنية: ارتفاع حصيلة هجوم عدن لـ22 قتيلا و50 جريحا

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم عدن إلى 22 شخصا وإصابة 50 آخرين.وقال وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان، في بيان مساء اليوم، إن الجهة المستفيدة من هذا الهجوم الإرهابي هي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لكشف تفاصيله وملابساته.وشدد وزير الداخلية اليمني على أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض والمضي بثبات صوب استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب والإرهاب.