وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى يلتقي سفيري الأردن ومصر لبحث التعاون

التقي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء، سفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزير التعاون في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.