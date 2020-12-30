اندلاع حريق في مخزن للبلاستيك بطريق طلخاـ شربين

شب منذ قليل حريق بمخزن بلاستيك بطريق طلخاـ شربين، وسط محاولات من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.حيث ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخزن للبلاستيك على طريق طلخا شربين.وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف ومسئولو مجلس مدينة طلخا إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وجار السيطرة عليه، والدعم بسيارات إضافية، حتى لا يمتد إلى المناطق المجاورة.