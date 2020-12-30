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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: تصريحات «بومبيو» تدخل صارخ في الشئون الداخلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بومبيو
بومبيو
أ ش أ
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رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، الذي اتهم فيها الصين بـ"التقصير في أداء الواجب"، ما حول وباء "كوفيد- 19" إلى جائحة عالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج وين بين"، في تصريح اليوم، إن "تصريحات بومبيو تدخلت بشكل صارخ في الشئون الداخلية والسيادة القضائية للصين، وإنها ليست مليئة بالتحيز فحسب، ولكنها أيضا نفاق للغاية".

وأضاف بين: "تحث الصين بعض السياسيين الأمريكيين على تركيز وقتهم وطاقتهم في مكافحة الوباء في بلادهم، والتوقف عن تشويه صورة الصين".

وتابع بين: "منذ اندلاع الوباء، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا وصرامة بطريقة منفتحة وشفافة ومسئولة، وبالالتزام بمفهوم الشعب أولا والحياة أولا، كما شاركت دون تحفظ في خبرات الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج مع المجتمع الدولي في الوقت المناسب، الأمر الذي لم يؤمن فقط صحة وسلامة الشعب الصيني بشكل فعال، ولكن أيضا وفر وقتا للمجتمع الدولي لمكافحة الوباء".

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