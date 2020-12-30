الحكومة السويسرية تقرر عدم تشديد القيود المرتبطة بكورونا

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء عدم فرض المزيد من القيود لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، رغم دخول سلالتين جديتين إلى البلاد مؤخرا يُعتقد أنهما أسرع انتشارا.وقالت الحكومة -في بيان- "أجرى المجلس الفيدرالي تحليلا مفصلا للوضع الوبائي الحالي، وهو لا يزال مقلقا بسبب ارتفاع مستوى الإصابة وظهور سلالتين جديدتين من الفيروس في سويسرا"، حسبما نقلته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية في نسختها الإلكترونية.وأضافت "ومع ذلك، فقد توصل المجلس الفيدرالي إلى نتيجة مفادها أن الإجراءات المتخذة في 18 ديسمبر مناسبة ولا تحتاج إلى تشديد".وكانت سويسرا قد أغلقت المطاعم والحانات والمتاحف وحدائق الحيوان والمرافق الرياضية والترفيهية من 22 ديسمبر حتى 22 يناير، كما أصدرت الحكومة "توصية قوية" للجمهور بالبقاء في منازلهم، وشددت قواعد التباعد الاجتماعي في المتاجر.كما فُرضت قيود على التجمعات لتقتصر على 10 أشخاص في التجمعات الخاصة، و15 شخصا بحد أقصى في التجمعات العامة، فيما سُمح ببقاء مناطق التزلج مفتوحة أمام الجمهور.ومنذ بداية الجائحة، سجلت سويسرا 442 ألفا و481 إصابة بكوفيد-19، و6 آلاف و909 حالات وفاة مرتبطة به، وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة أمس.