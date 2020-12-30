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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

362 ألفًا إجمالي إصابات كورونا في السعودية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:10 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 113 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالمملكة بلغ 362 ألفًا و601 حالة، من بينها 2705 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية و387 حالة حرجة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6214 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 170 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353 ألفًا و682 حالة تعاف، كما أنه تم إجراء 36 ألفًا و149 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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