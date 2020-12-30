محمد أبو داوود: الزعيم طلبني ليلة دفن مصطفى متولي لـ«بودي جارد»

عبر الفنان محمد أبو داوود عن سعادته لعرض مسرحية "بودي جارد"، والتي أعلن المستشار ترك الشيخ عن اقتراب عرضها خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة بعد أكثر من 20 عامًا على عرضها جماهيريًا.واشار أبو داوود لـ"الدستور"، أن مشاركته في العمل جاءت على محض الصدفة حيث هاتفه الزعيم عادل إمام بطل العرض يوم وفاة الفنان مصطفى متولي، ليحل محله في الدور وذلك عقب دفنه مباشرةً، ليقوم بقراءة النص لساعات قليلة ويبدأ الاشتراك في المسرحية في اليوم التالي مباشرة.وحول كواليس اشتراكه في المسرحية، قال الفنان القدير:"أن الدور كان صعب تحضيره في وقت قليل خاصة وأنني أقدم دور محامي له مرفعه مهمة في آخر العرض المسرحي، إلا أنني بفضل معرفتي اللغوية للغة العربية وعمل بالمسرح لسنوات أستطعت أن أقدم الدور بالشكل الذي يجعله يسير بشكل جيد دون تحول الشكل العام للسيناريو".وتابع "داوود" قائلًا:"لحقت بأبطال العمل بعد عام واحد من عرضها عقب وفاة متولي، وبعدها قمنا بالسفر لأكثر من دولة عربية مثل تونس والإمارات وعُمان وغيرها، بالإضافة إلى عرضنا في أمريكا في ثلاث ولايات مختلفة لشهور عديدة، وأحدثنا حالة نجاح كبيرة".وأشار إلى أن التجربة كانت جيدة ووافقت على الاشتراك بها لإنقاذ موقف بعد أن طالب الزعيم ذلك مني، لكن إذا طلب مني هذا الأمر مرة أخرى لن أوافق بأي شكل من الاشكال.وتعتبر مسرحية "بودي جار" أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي بمدة 180 دقيقة، وكان أول عرض لها عام 1999، وظلت عروضها مستمرة لمدة 11 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا، ليتوقف العرض في العام 2010 من قِبل المنتج سمير خفاجي، بسبب الظروف الاقتصادية وركود المسرح.المسرحية من بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة كل من عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وآخرين.