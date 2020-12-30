المستشارة شيماء الحديدي تمثل النيابة الإدارية أمام «التأديبية»

مثلت المستشارة شيماء الحديدي، أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد، عن النيابة الإدارية في صفة تحريك دعوى الاتهام وفقًا للقانون.وجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972،على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية طبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.