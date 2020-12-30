اللجنة الوطنية لكورونا تبحث تطورات الوضع الوبائى فى فلسطين

بحثت اللجنة الوطنية لكورونا، اليوم الأربعاء، تطورات الوضع الوبائي في فلسطين، والطفرة الجديدة على فيروس كوفيد 19، وجهود توفير اللقاحات اللازمة.من جانبها، قامت وزيرة الصحة الفلسطينية بتقديم الدراسة المسحية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومعهد الصحة العالمي والجهاز المركزي للإحصاء حول الاستجابة المناعية لدى المواطنين، واخر ما توصلت لها الجهود الرامية لتوفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.وحضر الاجتماع رئيس جمعية الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثي، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية ميسون البنا، ومدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، والمستشارة الصحية في مؤسسة جذور سلوى النجاب، ووائل أبو سنينة، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الاستشاري العربي سالم أبو خيزران، ورئيس برنامج الصحة في وكالة الغوث عدنان قرمش.