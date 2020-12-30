انتهاء إجراءات سفر جثمان المخرج حاتم علي وتشييعه الجمعة في دمشق

انتهت الإجراءات الخاصة بسفر جثمان المخرج حاتم علي، والذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء بعد أزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده بأحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة.وعلمت «الدستور» تفاصيل تشيع جنازته في سوريا، حيث سيتجه جثمان الراحل غدًا الخميس برفقة نجليه من مطار القاهرة إلى مطار دمشق الدولي.وقررت عائلتة تشيع جنازته يوم الجمعة من مستشفى الشامي في دمشق، ويتم الصلاة عليه في جامع الحسن في منطقة أبو رمانة ويدفن بمقابر العائلة في "باب الصغير".وقدم الراحل 49 عملا فنيًا، من ضمنها "فارس في المدينة 1997"، "مرايا 1998 - 1999"، "الفصول الأربعة 1999 – 2002، وغيرهما، وقدم في مصر عدة أعمال من ضمنها "تحت الأرض" لأمير كرارة ودينا الشربيني، "حجر جهنم" لكندة علوش وشيرين رضا وإياد نصار، "كأنه امبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، وآخر أعماله "أهو ده اللي صار" عام 2019.