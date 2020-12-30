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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السجن مدى الحياة لـ 92 شخصًا بينهم ضباط في الجيش التركي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:43 م
محكمة
محكمة
منار أحمد
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قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة لـ 92 شخصًا بينهم عدد من كبار الضباط السابقين في الجيش؛ لاتهامهم في محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

وقالت الوكالة التركية، إن أحكامًا بالسجن مدى الحياة دون حق في العفو، صدرت على 12 متهمًا منهم قادة في القوات البرية.

وأصدرت المحكمة في الشهر الماضي أحكاما منفصلة بالسجن على قادة محاولة الانقلاب التي ألقت أنقرة مسؤولتها على أنصار رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية سليمان صويلو أن 292 ألف شخص اعتقلوا لصلاتهم بكولن منهم نحو 100 ألف ينتظرون محاكمتهم.

وعزلت السلطات نحو 150 ألف موظف حكومي أو أوقفتهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب.

وأصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن مدى الحياة، وقالت وزارة الدفاع إن 20833 طردوا من الجيش.

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