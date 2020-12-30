عرض خاص لـ «حظر تجول» قبل طرحه في دور السينما الليلة

تقيم الشركة المنتجة لفيلم "حظر تجول" عرضا خاصا للفيلم الليلة بإحدى دور العرض السينمائي، بمنطقة مدينتي وذلك قبل طرح الفيلم تجاريا بدور العرض السينمائي.وكان الفيلم قد شارك مؤخرا في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصلت بطلته الفنانة الهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة.و "حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها.ووالفيلم يشارك في بطولته وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، ومن تصوير عمر أبو دومة، وتصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.