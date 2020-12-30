وزير العدل يصدر قرارا بزيادة سعر عقود محررات الشهر العقاري

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الأربعاء، قرارًا بزيادة أسعار العقود المخصصة لمحررات الشهر العقاري وذلك بدءًا من السبت المقبل 2 يناير 2021.ونص القرار على أن يكون ثمن بيع النماذج المصدرة عن مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المُعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر مبلغ 150 جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.يذكر أن ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر 100 جنيه للورقة الواحدة، طبقا للقرار الوزاري رقم 570 لسنة 2017.