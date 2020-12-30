وزير الإعلام اليمني: انفجار مطار عدن نفذه الحوثيون

قال وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع تويتر، اطمأن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار عدن، لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وارواحنا لن تكون اغلى من دم اليمنيين،و نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.وكان قد سقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائه.