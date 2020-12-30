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الثقافة

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:58 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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بدأت المُقابلات الشخصية مع المُتقدمين "للدفعة الثانية" في مُبادرة "صنايعية مصر" للحرف التراثية، الذى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفُسطاط، وذلك تحت إشراف مجموعة من أساتذة الجامعات والمُعلمين المُتخصصين، حيث بلغ عدد المُتقدمين 225 فنانا وحرفيا.

تجرى المقابلات مع التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد ومراعاة توزيع مواعيد المُتقدمين على مدار اليوم للحرف المختلفة وفقًا للجدول المُخطط لكل حرفة، وذلك حتى الخامس من يناير القادم.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن مبادرة "صنايعية مصر" أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لصون الهوية التراثية كجزء من محاور التنمية المُستدامة، للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعادة إحياؤه، ويُنفذها قطاع الصندوق بمركز الفسطاط لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 45 عامًا على الحرف التقليدية والتراثية، لدعم الشباب وتأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول علي فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة.

يتضمن التدريب جزئين: جزء المُحاضرات النظرية على يد كبار الاساتذة بكليات الفنون، وتشمل: "التصميم، الخط العربي، الزخارف النباتية" وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية، والجزء العملى من التدريب تحت إشراف مجموعة من أمهر الصُناع الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ويتم فيه تدريب الشباب على الحرف التراثية "الخزف، التطعيم بالقشرة، الصدف، أشغال النقش، الأركيت، الحُلي، الخيامية".

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية للدفعة الأولى قد بدأت الدراسة بالمبادرة أوائل شهر ديسمبر الجارى.

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