ضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية ومستلزمات طبية.وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 26 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح».ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط 1186 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 185 حكمًا قضائيًا متنوعًا.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.