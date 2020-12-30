نقل الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق بعد استهداف مطار عدن
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:42 م
عبير سليمطباعة
قال شهود عيان من داخل مطار عدن إنَّ المطار استهدف أثناء هبوط طائرة الحكومة اليمنية بقذائف الهاون، وتسببت في 3 انفجارت، حسبما نقلت فضائية «الحدث».
وأكد مراسل القناة نقل الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق في عدن، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين داخل صالة الاستقبال في المطار، وهروع سيارات الإسعاف.
وأكد مراسل القناة نقل الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق في عدن، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين داخل صالة الاستقبال في المطار، وهروع سيارات الإسعاف.