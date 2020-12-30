نقل الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق بعد استهداف مطار عدن

قال شهود عيان من داخل مطار عدن إنَّ المطار استهدف أثناء هبوط طائرة الحكومة اليمنية بقذائف الهاون، وتسببت في 3 انفجارت، حسبما نقلت فضائية «الحدث».وأكد مراسل القناة نقل الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق في عدن، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين داخل صالة الاستقبال في المطار، وهروع سيارات الإسعاف.