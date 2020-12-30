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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان ترفض دعوة تركيا لإعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:38 م
ستيليوس بيتساس
ستيليوس بيتساس
منار أحمد
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أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، رفضها للدعوة الأخيرة التي وجهتها تركيا لإعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان لعام 1923، التي حددت الحدود الحديثة بين البلدين، مشيرة إلى أن الاختلاف الوحيد بين أثينا وأنقرة يمكن معالجته في سياق اتصالات استكشافية، هو ترسيم حدود المناطق البحرية.

ووفقًا لصحيفة كاثمريني اليونانية، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن قضية تغيير معاهدة لوزان هي إحدى القضايا الثنائية التي يجب مناقشتها.

وردًا على دونماز، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس إن هناك إطار عمل وهو الاتصالات الاستكشافية.

وأضاف: لدينا اختلاف واحد وهو ترسيم حدود المناطق البحرية، ونأمل أن توقف تركيا الأعمال الاستفزازية والتصريحات الاستفزازية وأن تستمر من حيث وقفت في مارس 2016، في إشارة إلى الاتصالات الاستكشافية بين البلدين التي توقفت في عام 2016.

وأضاف بيتساس أن حل هذا الأمر سيكون لصالح شعبي البلدين، وأيضًا لصالح شعوب شرق المتوسط، وهذا ما اليونان على استعداد للقيام به لا شيء آخر.

وفي إشارة إلى الاتصالات الاستكشافية وترسيم المناطق البحرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الثلاثاء أن اليونان تخشى الحوار مع تركيا.

يشار إلى أن تركيا تنازلت بموجب معاهدة لوزان عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا وقبرص، كما تنازلت عن امتيازاتها في ليبيا.

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