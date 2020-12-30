جريمة مروعة تهز إسطنبول.. والضحية أستاذة جامعية

شهدت مدينة إسطنبول التركية جريمة مقتل محاضرة جامعية في منزلها بحي مالتبيه.وقالت وسائل إعلام تركية إن المحاضرة الجامعية، إيلين سوزر، قُتلت في منزلها على يد شخص مشتبه به، وزعم أنه "صديقها السابق".وتشغل الضحية منصب مساعد عميد كلية التربية في جامعة إيدن، وتعتبر محاضرة رئيسية في السلك التعليمي بتركيا، خاصة في مجال تعليم وتدريب الأطفال، ومؤخرًا في برامج التعليم عن بعد، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.بدورها، أصدرت جامعة إيدن بيانًا حول حادثة قتل المحاضرة الجامعية، وقالت إن مثل هذه الجرائم باتت تتصاعد في السنوات الأخيرة، وضحاياها من النساء وآخرهم سوزر.بدأت الواقعة حين أبلغت عائلة سوزر الشرطة التركية بعدم ردها على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل عبر الإنترنت، لتتوجه السلطات الأمنية إلى منزل المحاضرة الجامعية في منطقة مالتبيه.