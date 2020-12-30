عضو مجلس «المحامين» ينفي إصابته بـ«كورونا»: أكاذيب وشائعات

نفى عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس نقابة المحامين، إشاعات إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال «الروبي» في بيان له اليوم الأربعاء، إن «كورونا وباء عالمي لا شك في ذلك، لكن الأخطر منه فيروس الإشاعات ونشر الأكاذيب وإثارة البلبلة وبث المعلومات المغلوطة».وأضاف: «شكرًا جزيلًا لكل من انزعج لإشاعة إصابتي، وأطمئن من بث الإشاعة وأقول له إنني والحمد لله بصحة جيدة».على جانب آخر، تداول المحامون ما يُفيد تدهور حالة عضوي المجلس عيسى أبوعيسى وسيد عبدالغني، المصابين بالكورونا، وتم نقلهما للعناية المركزة.