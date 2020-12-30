أرمينيا تسجل 582 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الأربعاء أنها سجلت 582 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 158 ألفا و878 حالة.ونقلت صحيفة بان "أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 902 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 141 ألفا و844 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2807 أشخاص بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة أمس بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 679 حالة.