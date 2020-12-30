هولندا تتجاوز 789 ألف إصابة بكورونا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 789 ألفا و59 صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و305 حالات، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 9257 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 43 أسبوعا.