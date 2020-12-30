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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع أنباء عن تراجع المخزون الأمريكي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع صدور تقرير عن تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعزز التفاؤل بتحسن الطلب على النفط في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

كان سعر التعاقدات الآجلة للنفط قد ارتفع في تعاملات بورصة نيويورك أمس بنسبة 0.8% ليقترب من 48 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.79 مليون برميل وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ أكتوبر المقبل، إذا ما أكدته البيانات الرسمية المنتظر صدورها عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط استفادت أيضا من استمرار تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع في الساعة 05ر2 ظهرا توقيت سنغافورة بنسبة 0.3% إلى 48.13 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.

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