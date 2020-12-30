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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على 3 متهمين في «خلية الشرابية الإرهابية» اليوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، الحكم على 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشرابية الإرهابية».

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء ء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه للمتهمين الثاني والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

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