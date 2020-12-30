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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:04 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع « الدستور » في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 30-12-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

على المستوى المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

في الأسواق المحلية، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-12-2020

البنك الأهلي المصري

حققت مستويات سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر

وجاء في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بينت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، بأنه جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

وجاء في المصرف العربي الدولي عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.

البنك التجارى الدولى cib

يستمر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في استقراره لليوم الخامس على التوالي فى أكبر بنك خاص، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

فيما عرض بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوى 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

فيما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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