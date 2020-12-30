سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-12-2020

يقدم موقع « الدستور » في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 30-12-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:على المستوى المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير، متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.في الأسواق المحلية، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي.سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-12-2020البنك الأهلي المصريحققت مستويات سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصروجاء في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةبينت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، بأنه جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليوجاء في المصرف العربي الدولي عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.البنك التجارى الدولى cibيستمر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في استقراره لليوم الخامس على التوالي فى أكبر بنك خاص، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصر إيران للتنميةفيما عرض بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودى عند مستوى 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك عودهفيما واصلت أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.