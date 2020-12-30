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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

27.2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:45 ص
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج
وفاء على - أميرة ممدوح
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سجلت التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج ارتفاعًا على مدار عام 2019-2020 لتصل إلى حدود 27.2 مليار دولار مقابل 24.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع 11%.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج سجلت أعلى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2019-2020 بقيمة 7.7 مليار دولار، يليها الربع الثانى بقيمة 6.8 مليار دولار، ثم الأول 6.6 مليار دولار، بينما تذيلها الربع الرابع بـ 6.1 مليار دولار تأثرًا بجائحة كورونا.

وفيما يخص التحويلات الرسمية، أظهر التقرير أن حجم التحويلات الرسمية قد تراجع لـ 218.1 مليون دولار خلال عام 2019-2020 مقابل 350.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 132.4 مليون دولار خلال عام، بنسبة 28.5%.

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