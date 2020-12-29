أمريكا توافق على صفقة أسلحة للكويت بـ4 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على صفقات سلاح للكويت بقيمة 4 مليار دولار، عبارة عن مروحيات من طراز «أباتشي» ومعدات عسكرية متقدمة.وتعتبر طائرات الأباتشي طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي، وتتميز بأنها مروحية هجومية عالية التسليح، ويستخدمها الكثير من الجيوش عبر العالم خاصة الدول الحليفة للولايات المتحدة.وعقدت الكويت مؤخرا صفقات سلاح متنوعة مع الولايات المتحدة وسط مساعي للحصول على صفقة جديدة من مقاتلات «إف 22» المتطورة.