السودان يُعيد تأهيل ميناء وادى حلفا لدعم التجارة مع مصر

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، إعادة تأهيل ميناء وادي حلفا بتكلفة تقدر بـ15 مليون دولار، فيما تبدأ عمليات الصيانة التي ستتم في 3 مراحل مطلع أبريل المقبل، وتكتمل بحلول 2022 وذلك لتنشيط الحركة التجارية مع مصر.جاء ذلك في ختام الاجتماعات التي تمت بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وممثلين للقطاع الخاص السوداني والمصري اليوم بمدينة وادي حلفا، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات حضرها وكيل وزارة النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة ملاحة وادي النيل وقنصلا السودان ومصر بالبلدين وممثل وزارة المالية وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح السودان أن هذا الاجتماع ‏بغرض بحث تطوير وتأهيل البنيات التحتية للميناء ومد خط السكة الحديد إلى داخل الميناء لإكمال منظومة النقل متعددة الوسائط لزيادة السعة الاستيعابية للميناء وزيادة حجم الواردات والصادرات وسرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة والفعالية المطلوبة ليكون متوازيًا لكفاءة ميناء السد العالي.وأشارت الخرطوم إلى أن هذا التطوير أخذ بتجربة تطوير ميناء دمياط وإدخال القطاع الخاص السوداني والمصري في بعض الخدمات اللوجستية لتشغيل الميناء.