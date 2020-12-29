المشدد 15 عامًا لمحامٍ زوّر أوراقًا رسمية بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة محام بالسجن المشدد ١٥ سنة لقيامه بالتزوير فى أوراق رسمية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.تعود أحداث القضية لشهر أبريل ٢٠١٢ عندما قامت هدى متولى محامية بتحرير محضر ضد "أيمن م" محام تتهمه بالتزوير فى محررات رسمية واعتماد صور مزيفة لصورة الحكم الأصلية.وأكدت تحقيقات العقيد حلمى همام بإدارة البحث الجنائي بقنا قيام المتهم بارتكاب تزوير فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١١ وذلك بطريق الاصطناع واعتماد صور مغايرة لصورة الحكم الأصلية.وتبين أن المجنى عليها هدى متولى محامية قامت بتوكيل المتهم لإقامة دعوى صحة ونفاذ لعقد بيع لشراء شقة سكنية، وحصل منها على مبلغ ٢٠٠٠ جنيه أتعاب، وقام بتسليمها صورة من الحكم بأختام منسوب صدورها للمحكمة، وبعد فترة أقامت المجنى عليها دعوى بمعرفة محامى آخر لتسليم الشقة والحصول على حق انتفاع، وتبين لها أن رقم القضية لا يخص قضيتها وبأسماء آخرين والأختام مزورة.وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا التى قضت بحبس المتهم ١٥ سنة.