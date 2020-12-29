رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يشيد بدعم الإمارات في أزمة كورونا ورفع الخرطوم من قوائم الإرهاب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:39 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
محمد عمر
طباعة
أشادت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بالدعم الإماراتي المتواصل للخرطوم خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعربت السفيرة إلهام إبراهيم، الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، عن إشادتها بالدعم الإماراتي المتواصل لبلدها في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة مساعدته من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها، اليوم، حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان، معربة عن شكرها لأبوظبي على المساعدات الإنسانية الإماراتية للسودان في كارثة السيول والفيضانات الأخيرة، وكذلك الدعم المقدر للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

وتناول اللقاء مخرجات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لتعزيز التعاون الثنائي والخطوات العملية لتنفيذها.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي حرصه على تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

طلبات تعجيزية.. شروط فرجاني ساسي المالية للاستمرار في الزمالك

الصور

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

بسام عبدالسميع يتعاطى لقاح الكتابة للوقاية من كورونا عبر 11 جرعة أدبية

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

«الثقافة» تقرر إلغاء احتفالات العام الجديد بالمحافظات

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان