السودان يشيد بدعم الإمارات في أزمة كورونا ورفع الخرطوم من قوائم الإرهاب

أشادت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بالدعم الإماراتي المتواصل للخرطوم خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعربت السفيرة إلهام إبراهيم، الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، عن إشادتها بالدعم الإماراتي المتواصل لبلدها في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة مساعدته من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها، اليوم، حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان، معربة عن شكرها لأبوظبي على المساعدات الإنسانية الإماراتية للسودان في كارثة السيول والفيضانات الأخيرة، وكذلك الدعم المقدر للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.وتناول اللقاء مخرجات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لتعزيز التعاون الثنائي والخطوات العملية لتنفيذها.من جانبه، أكد السفير الإماراتي حرصه على تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.