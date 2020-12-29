رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابطة العالم الإسلامى تنفذ برامج تحفيظ القرآن فى 78 دولة حول العالم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:03 م
محمد بن عبدالكريم
محمد بن عبدالكريم العيسى
أميرة العناني
طباعة
أكد محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، الذي يشغل منصب عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي لشيوخ قراءة القرآن، لدى افتتاحه الدورة الثانية لانعقاد المجلس، على أن الرسالة التي يركز عليها المجلس هي خدمة الكتاب الكريم في معايير تعليمه في مجال الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاملة شروط وضوابط الإجازة، ومن بينها حفظ القرآن الكريم متقنًا، وحفظ منظومة المقدمة الجزرية في التجويد واستيعاب شرحها، حيث يضم المجلس أعلام العالم الإسلامي في القراءات القرآنية والتميز في إجازاتها.

تجدر الإشارة إلى أن 78 دولة من دول العالم استضافت ونفذت فيها برامج لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده التي تضطلع بهذه المهمة المقدسة الهيئة العالمية للكتاب والسنة في رابطة العالم الإسلامي، وبلغت المؤسسات القرآنية التي تم تنفيذها وتشغيلها حول العالم 68 كليةً ومعهدًا، يدرس فيها 7500 طالب وطالبة، وقد تخرج منها 61275 قارئا للقرآن، تمت إجازة عدد 5055 قارئًا منهم، كما نظمت الهيئة 193 دورة تدريبية، وبلغت المنح الدراسية حوالي 3 آلاف منحة دراسية.

ويولي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الاسلامي، اهتمامًا بالغًا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا وتدبرًا ونشرًا على مستوى العالم الإسلامي، حيث يحرص على استثمار كل المناسبات والفعاليات التي يشارك فيها، للتأكيد على أن الفهم الصحيح لكتاب الله ينتج شعوبًا واعية يسود بينها التآلف، وانسجام الأفكار، ويعمل كل هذا على تجنب أي صدامات بينهم في الحاضر وفي المستقبل.

وانطلاقًا من حرص أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على كتاب الله الكريم، فقد ثمن الدكتور العيسى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السويدية تجاه جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم، وأعتبرها حادثة فردية ومعزولة، مؤكدًا على أن تلك الحادثة لا تعبر عن سلوك الشعب السويدي المتحضر والرافض لأشكال العنصرية والكراهية كافة، وكانت الرابطة قد استنكرت بشدة حادثة حرق القرآن في مملكة السويد.

ويعمل الشيخ العيسى من خلال المناصب التي تقلدها في مسيرته العملية على مساندة وتحفيز عدد من الدول الإسلامية للعناية بكتاب الله وحفظه بالشكل الصحيح، ونشره بين فئات الشباب، لنشر التسامح والتفاهم بين البشرية.

يشار إلى أن ملتقى "خدمة الوحيين" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، تحت إشراف الشيخ الدكتور محمد العيسى في المسجد الحرام في مكة المكرمة، قد خرج بعدة توصيات، من أبرزها تعزيز الخطاب الديني، والالتزام بالمنهج الصحيح للكتاب والسنة، الذي يتناسب مع هذا العصر الذي تقاربت فيه الثقافات، مطالبًا الهيئة العالمية للكتاب والسنة والهيئات والجمعيات العاملة في مجال تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية بإيجاد برامج عملية لتدبر نصوص الوحيين، وتحويلها إلى سلوك يومي لطلاب تلك الهيئات وعموم المسلمين.

وأوصى الملتقى بتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الكتاب والسنة، وربط شباب الأمة بهما وتوظيف طاقاتهم في ذلك، وإنشاء منصة لإنتاج البرمجيات والتطبيقات الذكية المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

موضوعات متعلقة

«الرئاسة»: المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 18 مليون مواطن

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس