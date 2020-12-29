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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عام صعب.. حظ مواليد برج الدلو في عام 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:33 م
برج الدلو
برج الدلو
سلمى بدر
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يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مواليد برج الدلو.

ولهذا تقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد الدلو على النحو التالي:

- نظرة عامة:
عام 2021 عام التجارب والامتحانات والحظوظ الصعبة، إلا أن التناغم والأجواء الجميلة لن تتخلى عن مواليد برج الدلو حيث يتجولون في مراحل مختلفة ثم يرسون على الأفضل والأحسن بخطوات ثابتة وواثقة.

ستوجد بعض المشاحنات مع زملائهم في العمل في النصف الثاني من العام، لكنها لن تدوم طويلًا وتعود الأمور كما هي عليه في السابق، يعود فصل الصيف إليهم محمل بالسعادة والبهجة والمفاجآت السارة التي تثلج صدورهم وستزول خلافاتهم ويتخطوا العقبات والعراقيل ويدخلون إلى عالم الحب والرومانسية منتصف شهر يناير ليجدون شريكهم متربع على عرش قلوبهم، وتكون نهاية علاقتهم بالشريك الزواج وإنجاب طفل يسعد قلوبهم.

- على الصعيد العاطفي:
هذا العام سيكون كوكب فينوس في برج الجدي معظم شهر يناير وسيعود الكوكب إلى هذه العلامة في معظم ايام نوفمبر وديسمبر قد يشعر مواليد برج الدلو بالمزيد من الانفعالات خلال هذا الوقت، ولكن أيضًا لن يعرفوا كيفية التعامل مع هذه المشاعر يجب ان يحاولون إيجاد طريقة للتعامل مع هذه المشاعر إذا كانوا يريدون أن يروا أي تقدم في حياتهم العاطفية.

كوكب المشتري في برج القوس من 8 نوفمبر حتى نهاية العام، سيشجعهم على التركيز على الأجزاء الفكرية لعلاقاتهم إذا كانوا عزاب، فمن المرجح أن يدخلوا في علاقة مع شخص يشارك هواياتهم واهتماماتهم وإذا كانوا بالفعل في علاقة، فيجب ان يحاولوا العثور على شخص مشترك بينكما لتعزيز علاقتكما.

- على الصعيد المهني:
كوكب المشتري يساعد على تحسين العلاقات الشخصية في العمل هذا العام في العمل، يجب ان يحاولوا التركيز على العمل الجماعي والعمل مع الآخرين ومن المرجح أن ينجحون في العمل إذا تأكدوا من طلب المساعدة من الآخرين، بدلًا من محاولة الذهاب بمفردهم ومن المؤكد أن كل أصحاب الرتب الأعلى سيقدرون ذلك إذا خصصوا وقت للتواصل معهم هذا العام.

- على الصعيد الصحي:
لكوكب المشتري تأثير كبير على صحتهم هذا العام يشجعهم هذا الكوكب على تعلم طرق جديدة لتحسين صحتهم عند التعرف على هذه الأشياء، يمكنهم تحسين صحتهم عشرة أضعاف عند بعض الأشياء الجديدة التي يمكنهم تجربتها ويمكن أن تشمل تمارين جديدة أو تأمل أو علاج.

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