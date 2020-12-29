المصريين الأحرار تبحث مطالب الصحة بمطروح

التقى سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، بالدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح، وبحث معه المطالب والمشكلات الملحة بقطاع الصحة.وعرض "الزعيري" حاجة مستشفى رأس الحكمة المركزي لعدد من التخصصات الطبية كأطباء النساء والأطفال.وكذلك حاجة بعض الوحدات الصحية في القرى الصحراوية إلى العديد من التخصصات الطبية والحاجة إلى أجهزة طبية.كما ناقش أمين المصريين الأحرار بمطروح مع وكيل الصحة الموقف الحالي لمستشفى براني، ونسبة التنفيذ لما تمثله من اهمية كبيرة في خدمة مدينة كبيرة ذات كثافة سكانية كبيرة، بالإضافة لاستقبالها بعض الحالات المحولة من دولة ليبيا الشقيقة.