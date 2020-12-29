النيابة تصرح بدفن جثمان المخرج السورى حاتم على

صرحت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، دفن جثة المخرج السورى حاتم على، عقب التأكد من أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفى لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أى آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.كانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة المخرج داخل الفندق الذي كان يقيم به، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.