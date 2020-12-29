49 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الصناعية خلال 2020

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي.وأوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عددًا من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019-2020.كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018- 2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق، أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019- 2020، وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على انخفاض معدل البطالة، ليصل إلى حوالي 10.1% في عام 2020، مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.