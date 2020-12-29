«جامع»: علامات تجارية مميزة للصناعات الصغيرة التي تشتهر بها مصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز بدأ في تنفيذ مبادرة طموحة بهدف وضع علامات تجارية مميزة للعديد من الصناعات الصغيرة التى تشتهر بها مصر في مختلف المجالات لدعمها ومساندتها فنيًا وزيادة قدرتها على المنافسة، محليًا ودوليًا.وأشارت إلى أن تلك المبادرة تعتمد على توعية أصحاب المشروعات بأهمية وضع علامة تجارية مميزة لكل صناعة أو حرفة تشتهر بها مصر كصناعات السجاد أو المنسوجات، من خلال تشبيك صغار المنتجين العاملين بنفس الصناعة وتقديم البرامج التدريبية الضرورية لتنمية قدراتهم والارتقاء بجودة منتجاتهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على التسويق تحت اسم هذه العلامة التجارية المميزة في الأسواق المحلية والعالمية، ما يساعد على رواج ونشر المنتجات المصرية ويؤدى إلى فتح أسواق جديدة أمامها، مما يمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من التوسع في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكدت أن الجهاز يقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لضمان تسويق منتجات هذه المشروعات من خلال المعارض الدولية المتخصصة وباستخدام مواقع التسويق الإلكترونى والتواصل الاجتماعى.وأضافت نيفين جامع أن المبادرة سوف تشمل قطاعا كبيرا من تجمعات الصناعات الصغيرة المصرية الواعدة منها على سبيل المثال صناعة الأثاث، وصناعة الحرف اليدوية والتراثية المختلفة، وصناعة السجاد والحرير والكليم والمنسوجات، وصناعة الخزف والفخار، والجلود، وسيمتد نطاقها أيضا إلى تنمية القدرات والمهارات الإدارية والتنفيذية والتصنيعية لأصحاب هذه الصناعات.وأكدت نيفين جامع أن الجهاز سيقوم بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية المعنية ومن خلال تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على التعاون مع مختلف الجهات المتخصصة، حيث سيتم التنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى لمعرفة متطلبات المستهلكين بالأسواق الخارجية، كما ستتم الاستعانة بخريجى الكليات التطبيقية الحكومية للمشاركة فى أنشطة تصميم العلامات التجارية ووضع خطط التسويق للمشروعات، كما يعتزم الجهاز إنشاء منافذ تسويقية مؤقتة ودائمة للحرف والصناعات المصرية في مختلف المناطق والمزارات السياحية والأندية الكبرى تفعيلا لهذه المبادرة.وأوضح الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، أن هذه المبادرة تأتى ضمن مجموعة من الخدمات الفنية المتكاملة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث نجح خلال الست سنوات الماضية وحتى شهر نوفمبر من عام 2020 في مساعدة ما يزيد على 16 ألف مشروع للقيد بسجل الموردين في بوابة المشتريات الحكومية نجحوا في الدخول بمناقصات باجمالى 654.1 مليون جنيه، كما تم إشراك حوالى 1400 مشروع في السلاسل التجارية بالقطاعين العام والخاص نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 56 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقات تكامل بين المشروعات لعدد 1280 صفقة بقيمة تزيد على 104 ملايين جنيه وتم تسجيل 1200 مشروع بنقطة التجارة الدولية لمساعدتهم في تصدير منتجاتهم وتأهيلهم على مهارات التسويق وتعريفهم بمتطلبات التصدير.