رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقين بالشرابية لـ 27 يناير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:37 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
طباعة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقين بدائرة قسم شرطة الشرابية بسبب خلافات على لهو الاطفال، لجلسة 27 يناير القادم لحضور شهود الإثبات.

وقال المحامي حسني إمام من فريق الدفاع، إن المتهم مريض نفسي وطلبوا خلال الجلسة استدعاء الطبيب المعالج للمتهم بمستشفى المطرية العام، بالإضافة لضم الملف العلاجي للمتهم من مستشفي العباسية للوقوف على حالته العقلية، وتوقيع الكشف الطبى على المتهم وإيداع تقرير بحالته النفسية والعقلية.

كان المتهم قد وصل منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، كما تم حضور المجني عليه الثالث وباقي اهلية المجني عليهم، وكان المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأقر المتهم بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما، قائلًا: «قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم، تعدوا علينا فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت «كزلك» ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع».

واستطرد: «لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد إيده عشان يسلم عليا فقمت بتوجه طعنات متفرقة له، فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن، وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة».

وتابع المتهم: «عقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة وتعديت عليهم بالكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول لشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقى بالمطرية لتلقي العلاج من الإصابات في جسدي حتى حضرت الشرطة».

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الأسباب، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

طلبات تعجيزية.. شروط فرجاني ساسي المالية للاستمرار في الزمالك

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

image description

جامعة أسيوط تنهي عام 2020 باستصلاح 120 فدانًا وافتتاحات طبية

image description

محافظ أسيوط يكلف بتوفير مساعدات مالية وفرص عمل لحالات إنسانية

الأكثر قراءة

«الوزراء»: فيديو حظر التجول بدءًا من الغد غير صحيح

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

رسوم الجرافيتي تزدهر في نيويورك متفلتة من القوانين في ظلّ الوباء

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة