روسيا تُعلن عن مزيج لقاحين يمنح وقاية عامين من «كورونا»

قال مدير مركز جامالي الروسي للأوبئة ألكسندر جينسبورج، إن مزج لقاح «سبوتنيك ــ V» مع لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية سيضمن وقاية من الفيروس التاجي المستجد لمدةعامين.وأضاف «جينسبورج» - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن «هذا المزيج سيساعد على تكوين خلايا الذاكرة بصورة أفضل، واستخدام مزيج اللقاح الروسي والأجنبي بتكوين مناعة عالية».وأوضح أن م«زيج لقاح سبوتنيك V مع لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية، لن يستخدم في روسيا»، مشيرًا إلى أن اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الهجين بدأت في عدد من الدول.