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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسباب تواجد المخرج السوري حاتم علي في كندا قبل وفاته

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:01 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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توفى منذ ساعات قليلة المخرج السوري الشهير حاتم علي، والذي تميز أسلوبه الفني، وتولي مهمة الاعمال التاريخية والتي استطاع أن يضع لنفسه طريقة مختلفة ومميزة في صناعتها، وذلك عن عمر يناهز 58 عامًا بعد أزمة قلبية مفاجئة.

وابتعد المخرج الراحل خلال الفترة الماضية عن تصوير أي عمل عربي يذكر بعدما صور عام 2018 مسلسل "أهو ده اللي صار" والذي عرض العام الماضي، وكان من بطولة الفنانة روبي، ويرجع ابتعاده عن الأنظار لأسباب تكمن في قبول دولة كندا هجرته إليها بعدما حاول أن يفعل ذلك لسنوات عديدة.

و تواجد حاتم في كندا كان لأسباب عائلية، حيث استقر هناك برفقة عدد من أفراد أسرته، وصور عملا سينمائيا هناك حمل اسم "قطعة شيكولاته"، واشترك فيه عدد من الفنانين الكنديين والعرب وكان من ضمنهم ميشيل بيرون، وكاثرين كيركابتريك، واريك ديفيس، ويارا صبري وآخرين.

والراحل حصل على شهادة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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