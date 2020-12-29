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ناصر القصبي ينعى المخرج السوري حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:46 م
المخرج السوري حاتم
المخرج السوري حاتم علي
منة سالم
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نعي الفنان السعودي ناصر القصبي المخرج السوري الراحل حاتم علي، عبر موقع تويتر قائلا " فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه.. جمعتنا أياما جميلة ".

وتابع " كان يردد دائمًا بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني، سامحه يارب واغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي"

و توفي صباح اليوم الثلاثاء، المخرج السوري حاتم علي، وذلك بأحد فنادق القاهرة اثر اصابته بأزمة قلبية في أحد فنادق القاهرة، عن عمر بلغ 58 عاما، ومن أهم أعماله "التغريبة الفلسطينية"، والمسلسل السعودي "عمر".

وبدأ عدد من الفنانين والمخرجين في نعي المخرج الراحل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمخرج الراحل بدأ بالكتابة للمسرح، وحاصل على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ووبدأ عمله في مسلسل دائرة النار عام 1988 كممثل، ثم في التسعينيات توجه إلى الإخراج، وقدم أعمالا مثل "الزير سالم" و"الرباعية الأندلسية".

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